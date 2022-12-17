الهلال الأحمر: انطلاق من تيبازة قوافل مساعدات للعائلات المعوزة بـ4 ولايات

انطلقت يوم السبت، من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بتيبازة قوافل مساعدات تضامنية لصالح العائلات المعوزة بأربع ولايات في اطار حملة “شتاء دافئ”. تحت إشراف منظمة الهلال الأحمر الجزائري.

كما تضم هذه القوافل “الثانية من نوعها”، حسب المنظمة، مساعدات تتمثل في مواد غذائية وأغطية موجهة لعائلات معوزة. تقطن بمناطق ظل تقع بولايات تيسمسيلت والمدية وأولاد جلال والمغير. فضلا عن تجهيزات ستقدم لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهدف المنظمة الإنسانية، الهلال الأحمر الجزائري, من خلال هذا النوع من المبادرات التي تبقى متواصلة. لتشمل لاحقا عائلات بولايات أخرى, وفق رئيستها، ابتسام حملاوي، “مرافقة السلطات العمومية في مجال التآزر. والتضامن الوطنيين تماشيا مع التوجه الحكومي الرامي لتنمية تلك المناطق سيما منها ولاية تيسمسيلت”، حسبها.

كما لفتت حملاوي إلى أن الهلال الأحمر الجزائري قدم أزيد من 600 طن من المساعدات المتمثلة في المواد الغذائية. والأغطية خلال سنة 2022 لصالح عائلات معوزة تقطن بـ30 ولاية. فضلا عن توزيع قرابة 500 كرسي متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة. وتقديم مساعدات مالية تقدر بـ10 آلاف دينار لصالح 600 طفل يتيم خلال عيد الأضحى الماضي.

وقام الهلال الأحمر الجزائري في نفس السنة بإعادة تجهيز مركز مخصص للأشخاص بدون مأوى. إلى جانب التكفل اليومي الصحي والغذائي لأزيد من 2000 شخص عبر الوطن، حسب نفس المصدر.

ولضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في “سرية تامة”، استحدث الهلال الأحمر أدوات رقمية وتكنولوجية تتمثل في منصتين رقميتين. الأولى موجهة للعائلات المعوزة والثانية لفئة الأيتام. حيث يتم إحصائهم وتسجيلهم وتحيين القائمة دوريا بالتنسيق مع السلطات المحلية لكل ولاية.

كما يعمل الهلال الأحمر الجزائري على توسيع دائرة المتطوعين والمسعفين، ومن أجل ذلك قام خلال السنة الجارية باستحداث مدرسة لتكوين مسعفين ومتطوعين في المجال الخيري. لاسيما ضمن الشباب الجامعي، وفق ذات المصدر.