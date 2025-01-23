الهلال الأحمر الجزائري: تخصيص 300 طن من المساعدات الإغاثية لسكان غزة

خصص الهلال الأحمر الجزائري أزيد من 300 طن من المساعدات الإغاثية الموجهة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية. بأن المخازن الوطنية التابعة لذات المنظمة تحوي على أزيد من 300 طن من مختلف المساعدات العينية. على غرار المواد الغذائية و الأفرشة و اللوازم الطبية و الألبسة. بالإضافة كذلك إلى الخيم الموجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت حملاوي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحملة التضامنية الوطنية لفائدة قطاع غزة التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري عبر ربوع الوطن لاستقبال المساعدات العينية فقط. تأكيدا لموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية وتعبيرا عن تضامنه مع سكان غزة الذين يعانون من تداعيات العدوان الصهيوني. كما أبرزت أنه من المتوقع أن تنقل هذه المساعدات العينية في حال فتح جسر جوي آمن نحو قطاع غزة لضمان وصولها إلى مستحقيها.

كما تم إبرام إتفاقية شراكة و تعاون بين الهلال الأحمر الجزائري وجمعية “واحة” لمساعدة مرضى السرطان بقسنطينة. بهدف تعزيز الجهود المشتركة لدعم مرضى السرطان وتوفير المساعدة اللازمة لهم. كما ستسمح هذه الإتفاقية بتقديم الدعم الصحي والنفسي للمرضى وأسرهم. إضافة إلى تنظيم أنشطة توعوية تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر عن السرطان. وتعزيز التعاون في مجالات جمع التبرعات وتوفير المعدات الطبية اللازمة .

وبخصوص شهر رمضان 2025، أبرزت ذات المتحدثة بأنه يتوقع فتح أزيد من 350 مطعما خاصا بالهلال الأحمر الجزائري موزعين عبر مختلف ربوع الوطن. و استقبال 2.000 عابر سبيل يوميا إضافة إلى فتح مكان مخصص لإفطار الصائمين بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

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