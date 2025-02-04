الهلال الأحمر الجزائري: تكوين 20 ألف مسعف خلال 2025

كشف رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث بالهلال الأحمر الجزائري، أنه سيتم خلال سنة 2025 تكوين أزيد من 20 ألف مسعف ضمن برنامجه “مسعف في كل بيت”

وأضاف قصوري في تصريح لـ “وأج”، على هامش إفتتاح الدورة التكوينية الجهوية لمكوني الإسعافات الأولية بالقرية المتوسطية بولاية وهران. إلى أن الهلال الأحمر الجزائري يسعى إلى مضاعفة عدد المسعفين المكوّنين على مستوى هياكله بمختلف ولايات الوطن ضمن برنامج مسعف لكل بيت. خلال السنة الجارية ليتجاوز 25 ألف مسعف بعد أن فاق خلال السنة المنصرمة 10 آلاف مسعف.

و ذكر رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث بالهلال الأحمر الجزائري، بأنه تمت برمجة 10 دورات تكوينية خلال سنة 2025. خاصة بتكوين المكونين الذي ينفذ بالتعاون مع الإتحاد الدولي للصليب و الهلال الأحمر. ليستفيد منها حوالي 500 مكون يتكفلون بدورهم بتكوين المسعفين على المستوى المحلي.

من جهته قال الدكتور بشير سعد رئيس اللجنة الوطنية للإسعافات الأولية على مستوى الهلال الأحمر الجزائري. بأن الدورة الأولى لسنة 2025 لتكوين المكونين في الإسعافات الأولية التي تنطلق اليوم الثلاثاء بوهران بمشاركة 10 ولايات من غرب البلاد. تهدف إلى رفع عدد المكونين في مجال الإسعافات الأولية بالجزائر. و تعزيز ثقافة الإسعافات الأولية لدى المواطنين.

وأضاف الدكتور سعد، أن الدورة التكوينية التي تستمر 4 أيام تشمل إكساب المكونين مهارات في الإسعافات الأولية و مهارات بيداغوجية. في كيفية التعامل مع المشاركين في الدورات التكوينية و إيصال المعلومات إليهم في أحسن الظروف”. كما سيتم خلال التكوين في مجال الإسعافات الأولية التركيز على كيفية التدخل و الإنقاذ أثناء الحوادث المنزلية و حوادث المرور و حوادث العمل. بالإضافة كذلك إلى الحوادث في الفضاءات الترفيهية و الرياضية و هي الأماكن التي تسجل حوادث بشكل مستمر.

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