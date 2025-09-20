الهلال الأحمر الجزائري: توزيع 200 ألف محفظة مدرسية بكل لوازمها 

تواصل قافلة الهلال الأحمر الجزائري، بالشراكة مع شركتي سونلغاز وموبيليس، تنفيذ برنامج وطني واسع لتوزيع المحافظ والمآزر إضافة إلى قوافل تضامنية تجوب كافة التراب الوطني.

وتأتي هذه القافلة في إطار الحملة التضامنية الكبرى الخاصة بالدخول الاجتماعي.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري أنه وإلى غاية تم توزيع 200 ألف محفظة مدرسية مجهزة بكامل لوازمها، و كذا 50 ألف مأزر.

ويأتي هذا ضمن حرص الهلال الأحمر الجزائري، بالشراكة مع مختلف الفاعلين الوطنيين، على تجسيد قيم التكافل و التلاحم الراسخة في المجتمع الجزائري.