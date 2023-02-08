الهلال الأحمر الجزائري.. جمع أكثر من 215 طن مساعدات لسوريا وتركيا

قالت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، اليوم الأربعاء، إن خلال ساعات تم جمع أكثر من 215 طن من المساعدات. وكذا تسخير 50 مسعفا، قائلة “لم نستطع إلا إرسال 25 مسعفا لأن هناك بعض المعطيات والأولويات”.

كما أشارت حملاوي في تصريح للنهار، إلى أن الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث هي علم بحد ذاته. مشيرة إلى “لا نستطيع التعامل بالعاطفة دون حسابات واعتبارات”.

وعن المساعدات، أكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، أن أكثر شيء كانوا يحتاجون إليها هو المياه، خاصة من الجانب السوري. لأن –حسبها-، “تداعيات الحصار مس البنية التحتية للبلد”.

كما أوضحت، المتحدثة، أن المعطيات المتوفرة كانت تقول إن الكمية الكبرى يجب أن تذهب إلى سوريا. على غرار، الأدوية، الأفرشة، الخيم، المواد الصيدلانية.

كما بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط. في تركيا وسوريا، 8 آلاف و800 قتيل و37 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة. بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط. أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 6234 قتيلا.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، مساء الثلاثاء، قال إن عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد ارتفع إلى 5894. بينما وصل صبيحة اليوم 6234 قتيلا.

وفي تصريح أدلى به من مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بالعاصمة أنقرة، لفت أوقطاي إلى ارتفاع عدد الإصابات إلى 34,810.