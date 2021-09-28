الهلال الأحمر الجزائري لعائلات “الحراقة”.. الآن يمكنكم التواصل والعثور عليهم”

أعلن، الهلال الأحمر الجزائري، عن الشروع في مساعدة أقرباء وعائلات المهاجرين غير الشرعيين “حراقة” في البحث عنهم. وأوضح المكلف بالإعلام في الهيئة، أن عمل الهلال الأحمر يكمن في إعطاء المعلومات والتواصل مع هؤلاء “الحراقة”.

وأشار سالم بوصلاح، في تغريدة له عبر التويتر، إلى أن العملية تمت بالشراكة بين الهلال الأحمر الجزائري واللجنة الدولية. وأضاف المتحدث، أن الهلال يمنح العائلات الأمل في التواصل والعثور على أبنائهم. وأشار بوصلاح، إلى أن يمكن للعائلات التقرب من مكاتب أو المكتب الوطني من أجل تقديم المساعدة.

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