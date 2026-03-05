 الهلال الأحمر الجزائري وشركة تسيير موانئ الصيد والنزهة يوسّعان نشاطاتهما

نظم الهلال الأحمر الجزائري، بالتنسيق مع شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة SGPP، عمليات إفطار الصائمين وعابري السبيل. على مستوى عدد من الفضاءات والمرافق المينائية عبر مختلف ولايات الوطن خلال شهر رمضان المبارك. اضافة إلى توزيع طرود غذائية لفائدة العائلات المستحقة .

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الهلال الأحمر الجزائري الرامية إلى تعزيز حضوره الجواري وتوسيع نطاق تدخلاته. عبر مختلف الفضاءات العمومية، بما يساهم في تقريب نشاطاته وبرامجه من المواطنين عبر كامل التراب الوطني.

وفي إطار تعزيز هذا التعاون، يعتزم الهلال الأحمر الجزائري عقد اتفاقية تعاون مع شركة تسيير موانئ الصيد والنزهة .SGPP و تنظيم مجموعة من النشاطات الميدانية على هذه الفضاءات. من بينها دورات تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة المواطنين والمهنيين، حملات للتبرع بالدم، حملات تحسيسية حول الوقاية الصحية والسلامة. اضافة إلى قوافل طبية .

وأكد الهلال الأحمر الجزائري التزامه المستمر تجاه المواطنين. مواصلا جهوده في ترسيخ ثقافة التضامن والخدمة المجتمعية على امتداد كامل التراب الوطني.