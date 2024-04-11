الهلال الأحمر الجزائري يتقاسم فرحة العيد مع أطفال فلسطين بالمستشفى العسكري ببني مسوس

تقاسمت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، اليوم الخميس، فرحة عيد الفطر المبارك مع أطفال فلسطين. ومرافقيهم بالمستشفى العسكري ببني مسوس (الجزائر العاصمة)، حسب ما أفاد به بيان لهذه المنظمة ذات الطابع الإنساني.

وبمناسبة هذه الزيارة، قدمت حملاوي “كل المتطلبات التي يحتاجها الأطفال ومرافقيهم. إضافة إلى توزيع لوحات إلكترونية. وكذا ألعاب وملابس وهدايا على الأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك”.

يذكر أن الأطفال الفلسطينيين ومرافقيهم قد تم إجلاؤهم يوم 29 مارس الماضي نحو مطار بوفاريك على متن طائرتين مجهزتين طبيا. تابعتين للقوات الجوية الجزائرية، قادمتين من مطار القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وأشار نفس المصدر الى أن هذه العملية “أتت تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى التكفل بـ 450 طفلا فلسطينيا مصابا من أجل تلقي العلاج”.