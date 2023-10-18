الهلال الأحمر الجزائري يتكفل بالتغطية الصحية لمسيرات الغد

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، أنه سيتكفل بالتغطية الصحية للمسيرات المنظمة غدا عبر التراب الوطني.

وحسب بيان للهلال الأحمر، تتم هذه العملية بالتنسيق مع ولاة الجمهورية والسلطات المحلية.

هذا وتشهد، الجزائر غدا الخميس، مسيرات شعبية حاشدة، عبر مختلف ولايات الوطن. حيث تأتي المسيرات الشعبية دعما ومناصرة للشعب الفلسطيني في مقاومته، ودفاعه عن أرضه و مقدساته.

كما يرفض الشعب الجزائري، من خلال هذه المسيرات، المجازر والإبادة الجماعية والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ومن شأن هذه المسيرات تعزيز مواقف الجزائر الثابتة دولة وشعبا في دعمها للقضية الفلسطينية العادلة.