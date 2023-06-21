الهلال الأحمر الجزائري يجمع الملابس والكتب الجديدة والمستعملة

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، عن الشروع في جمع الملابس والكتب قصد توزيعها على العائلات المعوزة مع الدخول المدرسي المقبل.

وحسبما أفادت به المؤسسة، فإنه وتزامنا مع نهاية السنة الدراسية 2022/2023. والتحضير للدخول المدرسي القادم، يطلق الهلال الأحمر الجزائري حملة وطنية لجمع الكتب الجديدة والمستعملة والملابس بهدف توزيعها على العائلات المحتاجة.

كما اشار إلى أنه يتم جمع الأدوات المدرسية والملابس على مستوى المقر الوطني للهلال الأحمر الجزائري الكائن بشارع محمد الخامس بالجزائر العاصمة. وعلى مستوى مقرات اللجان الولائية في جميع الولايات الوطن