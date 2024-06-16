الهلال الأحمر الجزائري يحتفل بعيد الأضحى رفقة أطفال غزة

عاش أطفال غزة و عائلاتهم الذين تم اجلائهم من القطاع لتلقي العلاج في الجزائر أجواء من الفرحة والسعادة. رفقة الهلال الأحمر الجزائري الذي اختار قضاء عيد الأضحى رفقتهم بمقر إقامتهم بتيبازة.

وشارك سفير دولة فلسطين, فايز ابو عيطة ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري السيدة ابتسام حملاوي. بهجة أطفال غزة و أفراد عائلاتهم المرافقين لهم بمركز الراحة العائلي بتيبازة. بالعيد في ظل تواصل العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني, مثلما أشار اليه سعادة السفير.

وبالمناسبة، نوه أبو عيطة بمواقف الدولة الجزائرية “الثابتة” تجاه الشعب الفلسطيني سيما خلال هذه المرحلة الصعبة والحساسة. التي تعيشها الأراضي المحتلة متمنيا بالمناسبة عيد أضحى مبارك للجزائر شعبا ورئيسا.

من جهتها, اكدت حملاوي أن “الهلال الأحمر الجزائري بصفته منظمة إنسانية اختار أن يشارك أطفال غزة الجرحى. فرحة العيد رغم الآلام و الأحزان التي تبقى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي”.

وأضافت أن المناسبة تعتبر “فرصة للتعبير مجددا للأشقاء الفلسطينيين عن التضامن المطلق و غير المحدود للشعب الجزائري. مع قضيتهم العادلة خاصة في مثل هذه الأوقات الصعبة التي تشهد عدوانا غير مسبوق في تاريخ الاحتلال الصهيوني”.

وتضمن الاحتفال الذي سطره الهلال الأحمر الجزائري خلال اليوم الأول من عيد الأضحى التنقل إلى مقر إقامة الأطفال. الذين تم إجلائهم من قطاع غزة, وتقاسم جميع الحاضرين أجواء نحر الأضاحي قبل الشروع في برامج ترفيهية للأطفال.