الهلال الأحمر الجزائري يدعم الخدمات الصحية في بني عباس

قدّم الهلال الأحمر الجزائري هبة تضامنية تتمثل في سيارة إسعاف مجهزة. وتجهيزات ومواد طبية لفائدة مدرسة قرآنية وقاعة علاج بولاية بني عباس.

ويتعلق الأمر بكل من المدرسة القرآنية “الشيخ أحمد بن عيسى” بالزاوية الكبيرة” وقاعة علاج تقع على مستوى منطقة بنت الشرك التابعة لبلدية القصابي.

وأشرفت على تسليم هذه الهبة رفقة السلطات المحلية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي. خلال الزيارة الميدانية التي قادتها لهذه الولاية. حيث يندرج ذلك في إطار جهود الهلال الأحمر الجزائري لتحسين جانب الرعاية الصحية لساكنة المناطق المعزولة عبر ولاية بني عباس.

كما تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تدعيم قطاع الصحة بالتجهيزات والمواد الطبية قصد الاستجابة لانشغالات سكان هذه المناطق. حيث يمنح الهلال الأحمر الجزائري الأولوية للتضامن مع المناطق النائية والحدودية بجنوب الوطن. حيث يترجم ذلك من خلال مختلف العمليات التضامنية التي يقوم بها والمتمثلة أساسا في تقديم التجهيزات الطبية الضرورية.

وتوجهت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري خلال اليوم الثاني والأخير من زيارتها الميدانية إلى مقر زاوية الطريقة الموساوية. ببلدية كرزاز وأيضا إلى مقر اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لبني عباس.