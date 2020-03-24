الهلال الأحمر الجزائري يرافق المواطنين العالقين بمطار اسطنبول في تركيا

إتخذ الهلال الأحمر الجزائري، جملة من التدابير، تماشيا مع تطور الوضع بالجزائر، جراء انتشار فيروس كورونا.

وحسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، بيان لهذه الهيئة، نقلته وكالة الأنباء، من بين هذه الإجراءات المتخذة، تعبئة المتطوعين عبر كافة التراب الوطني، من خلال تشكيل خلايا يقظة للمتابعة والتقييم.

وتم إعتماد خطوات عملياتية تشمل نسخ ونشر أكثر من 100000 ملصقة، وإطلاق فرق تطهير تعمل على تطهير المؤسسات والمرافق العمومية وأماكن التجمعات السكانية.

وحسب ذات البيان، تم توزيع أزيد من 600 جهاز تطهير عبر التراب الوطني، واستهدفت هذه العملية أكثر من 5000 عائلة معوزة عبر التراب الوطني، بمواد التطهير.

كما تم توزيع، أكثر من 200000 قفاز.

وتوجه الهلال الأحمر الجزائري، من خلال خطة عمل استراتيجية إلى تحويل ورشتين لتعليم الخياطة إلى صناعة الكمامات وفقا للمعايير الطبية المعتمدة.

وتتواجد هاتين الورشتين، بكل من ولايتي المدية وقسنطينة، حيث تم خلال الفترة من 19 إلى 23 مارس الجاري، توزيع ما يقارب 12000 كمامة.

وإستفاد من هذه الكمامات، مختلف المصالح والمؤسسات الاستشفائية والجمعيات.

وأشار ذات البيان، إلى أن الهلال الأحمر الجزائري، يرافق الجزائريين العالقين بمطار اسطنبول بتركيا من خلال الهلال الأحمر التركي، الذي وبطلب من نظيره الجزائري استجاب لاحتياجات الجزائريين العالقين، من خلال المرافقة الصحية و تقديم وجبات غذائية.