الهلال الأحمر الجزائري يرسل مساعدات إنسانية إلى الصحراء الغربية

أرسل الهلال الأحمر الجزائري مساعدات إنسانية، إلى الصحراء الغربية، بسبب الظروف التي يعيشونها، جراء خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويتم شحن المساعدات عبر طائرتين عسكريتين من مطار بوفاريك، نحو ولاية تندوف، ثم برا نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين.

وقدرت المساعدات الانسانية التي ارسلها الهلال الاحمر الجزائري الى الصحراء الغربية بـ 100 طن.

وتم اليوم الأحد شحن المساعدات الانسانية، فيما ستقلع الطائرتين العسكريتين غدا الاثنين.

وحضر شحن المساعدات، ممثل المفوضية السامية لللاجئين أوغوستينو مولاس، وممثل برنامج الغداء العالمي، عماد خنيفر، والسفير الصحراوي، عبد القادر طالب عمر.

وقالت سعيدة بن حبيلس إن هذه الالتفاتة الانسانية، جاءت في ظروف جد صعبة، تمليها التطورات الخطيرة التي تعيشها الصحراء الغربية.

وأضافت “كمنظمة انسانية، وبعيدا عن كل حسابات سياسية، فإن أبشع نوع من الاحتلال هو سلب الانسان لحريته وكرامته على أرضه”.

وتابعت “من واجبنا كمنظمات الوقوف بجانب هذه الشعوب، وعلى هذا الأساس قمنا بشحن مواد غذائية اساسية، مواد التعقيم والتنظيف”.

وثمنت دور الجيش في تدعيم العمليات الانسانية، وقالت “شكرا للجيش على توفير وسال النقل حتى تتم العملية في ابسط الظروف”.

من جانبه أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر أن هذه التبرعات جاءت في الوقت المناسب، خاصة مواد التعقيم لمواجهة وباء كوفيد 19.

وأكد طالب عمر بأن الدولة الجزائرية، تقوم بما يجب واكثر اتجاه اللاجئين الصحراويين، خاصة أفراد الجيش الذين سهلوا نقل المساعدات.