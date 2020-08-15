الهلال الأحمر الجزائري يرسل 28 طن من المواد الغذائية لمناطق الظل بتندوف

قام، اليوم السبت، الهلال الأحمر الجزائري بإرسال كمية تقدر بـ 28 طن من مختلف المواد الغذائية لمناطق الظل بتندوف.

حيث بمطار تندوف “الشهيد الرائد فراج”، طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية قادمة من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

الطائرة العسكرية تحمل على متنها شحنة مساعدات بوزن 28 طن، متمثلة في مواد غذائية متنوعة ومياه معدنية.

والمقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة سكان مناطق الظل بولاية تندوف.

هذه العملية التي تعكس حرص قيادة الجيش الوطني الشعبي على مرافقة كل مبادرة تساهم في مد يد العون والمساعدة للمواطنين والوقوف الدائم إلى جانبهم تعزيزا للرابطة بين الشعب وجيشه.