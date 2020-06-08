الهلال الأحمر الجزائري يستلم هبة من تجهيزات طبية بقيمة 17 مليون دينار

استلم الهلال الأحمر الجزائري هبة من تجهيزات وعتاد طبي بقيمة 17 مليون دينار تقدم بها بنك “بي ان بي باريبا الجزائر” (BNP-Paribas El Djazaïr).

وجاءت هذه الهبة بمناسبة التوقيع على إتفاقية في إطار مكافحة جائحة فيروس كورونا بين رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس والمدير العام المساعد لبنك “بي ان بي باريبا الجزائر” يوسف غولة.

وقالت بن حبيلس، أن هذه الهبة المتكونة من أجهزة الرسم القلبي وشاشات تأتي في إطار تعزيز قدرات الهلال الأحمر الجزائري للقيام بمهمته الإنسانية، خاصة في هذا الظرف المتميز بتفشي وباء فيروس كورونا.

كما قدمت شكرها لبنك ‘بي ان بي باريبا الجزائر” عن هذه المبادرة المتمثلة في هبة من أجهزة طبية استشفائية قيمتها 17 مليون دينار موجهة للمنشئات الصحية في مناطق الظل والمناطق المحرومة، مضيفة أن هذه الهبة من شأنها مساعدة الطواقم الطبية في هذه المناطق لمكافحة الوباء.

وكشفت بن حبيلس، أن منظمتها قد تلقت مؤخرا مساعدة مالية قدرها 13 مليون دينار منحها بنك “أي بي سي الجزائري” لدعم جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا، مشيرة أن هذه القيمة قد مكنت من اقتناء عيادة متنقلة مجهزة بالكامل ستجوب المناطق المعوزة, خاصة بعد مرحلة كوفيد-19.

من جهته أكد غول أن بنك “بي ان بي باريبا الجزائر” قدم في اطار مكافحة وباء كورونا هبة من تجهيزات و عتاد طبي لصالح المستشفيات الجزائرية، إذ ستستخدم في تجهيز بعض المؤسسات الاستشفائية بالعتاد الضروري للمستخدمين و للمرضى على حد سواء.

وأضاف أن بنك بي ان بي باريبا الجزائر يأمل من خلال هذه المبادرة المساهمة في تعزيز قدرات التكفل بالمرضى في المستشفيات الجزائرية، مفيدا أن هذه العملية تندرج في اطار مخطط استعجالي دولي وضعه مجمع بي ان بي باريبا في بداية أزمة كوفيد-19 لمساعدة المستشفيات و السكان في ما لا يقل عن 30 بلدا.