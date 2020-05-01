الهلال الأحمر الجزائري يسلم 154 طن من المساعدات للشعب الصحراوي

سلمت الجزائر، اليوم الجمعة، ما يزيد عن 154 طن من المساعدات الإنسانية لفائدة اللاجئين الصحراويين.

المساعدات قدمها الهلال الأحمر الجزائري واشرف على هذه العملية كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس.

بعدما قامتا بإعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية من أمام مقر ولاية تندوف والتي حطت رحالها بمستودعات الهلال الأحمر الصحراوي.

وحسب وكالة الانباء الجزائرية، فقد كان في استقبال الوفد الوزاري الجزائري الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، قبل أن يتوجه الوفد إلى مقر الهلال الأحمر الصحراوي لتسليم الشحنات للوزير الأول الصحراوي، بشرايا بيون، ورئيس الهلال الأحمر الصحراوي يحي بوحبيني.