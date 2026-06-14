الهلال الأحمر الجزائري يطلق الحملة الوطنية للتبرع بالدم

يحيي الهلال الأحمر الجزائري اليوم العالمي للمتبرعين بالدم المصادف لـ 14 جوان 2026، من خلال تنظيم حملة وطنية للتبرع بالدم. وذلك في إطار تجسيد إلتزامه الإنساني والتضامني الرامي إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي.

وقد انطلقت هذه الحملة اليوم من ولاية الجزائر، حيث بادرت اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري بإطلاق فعالياتها على مستوى محطة المترو “تافورة - البريد المركزي”. لتشمل لاحقاً عدداً من ولايات الوطن في إطار برنامج وطني واسع.

كما تندرج هذه المبادرة في إطار دعم احتياجات المؤسسات الاستشفائية من مادة الدم ومشتقاته. وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم، بما يساهم في ضمان التكفل الأمثل بالمرضى والمصابين.

ويشمل البرنامج الوطني للحملة الولايات التالية: أدرار، الشلف، الأغواط، باتنة، بسكرة، بشار، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، جيجل، سطيف، سعيدة. سكيكدة، المدية، البيض، برج بوعريريج، بومرداس، خنشلة، ميلة، عين الدفلى، عين تموشنت، غرداية، وبني عباس.

كما تتواصل هذه الحملة عبر اللجان الولائية للهلال الأحمر الجزائري على مستوى مختلف الولايات المذكورة، في إطار تجسيد البعد الوطني والتضامني لهذه المبادرة الإنسانية.

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