الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تضامنية عاجلة لدعم الولايات الشرقية المتضررة من الحرائق

أطلق الهلال الأحمر الجزائري حملة تضامنية واسعة لفائدة الولايات الشرقية التي مستها الحرائق الأخيرة. ويتعلق الأمر بكل من ولاية بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة. وذلك تأكيدًا لواجبه الوطني والتضامني في الوقوف إلى جانب المواطنين المتضررين، والتخفيف من تداعيات هذه الكارثة.

وتشمل هذه المساعدات المياه المعدنية، والوجبات المحمولة الجاهزة، والأفرشة، والأغطية، إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. بما يكفل توفير الدعم العاجل للعائلات المتضررة. كما يساهم في إسناد الدعم لأعوان الحماية المدنية ومختلف الفرق الميدانية التي تواصل جهودها في مكافحة الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري، أن جميع هياكله العملياتية ولجانه الولائية عبر مختلف ولايات الوطن ستظل في حالة جاهزية واستنفار دائمين. مع مواصلة تعبئة وتسخير كافة موارده البشرية وإمكاناته المادية واللوجستيكية، بما يكفل ضمان استجابة عاجلة وفعّالة. تتسم بالسرعة والمرونة، وتواكب تطورات الوضع الميداني ومتطلبات التدخل.

كما جدّد الهلال الأحمر الجزائري التزامه بمواصلة مرافقة المواطنين المتضررين والوقوف إلى جانبهم إلى غاية تجاوز آثار هذه المحنة. من خلال العمل في تنسيق وثيق ومتكامل مع السلطات العمومية ومختلف الهيئات المتدخلة. تجسيدًا وترسيخًا لقيم التضامن والتآزر الوطني في مواجهة الكوارث والأزمات.

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