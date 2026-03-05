الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، حملة وطنية للتبرع بالدم بالتنسيق مع المستشفيات ومراكز بنك الدم، وذلك في إطار مواصلة برنامجه التضامني لشهر رمضان الفضيل.

وحسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة، فإن هذه الحملة، التي انطلقت فعالياتها عبر اللجان الولائية والبلدية للهلال الأحمر الجزائري. قد بدأت فعليا بولايات الجزائر، عنابة، وهران، المدية، تيارت، خنشلة، سطيف، تلمسان. بالإضافة كذلك إلى مستغانم، بني عباس، الجلفة و بشار. على أن تتواصل لتشمل كافة ولايات وبلديات الوطن.

كما أضاف، أن هذه الحملة تهدف إلى دعم مخزون الدم وضمان تلبية احتياجات المرضى في الحالات الطارئة. وذلك ضمن سلسلة المبادرات الصحية التي يسعى الهلال الأحمر الجزائري من خلالها إلى تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين عبر جميع ولايات الوطن.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري على أهمية مشاركة جميع المواطنات والمواطنين في هذه المبادرة الوطنية، ترسيخا لقيم التكافل والتضامن الاجتماعي. وجعل شهر رمضان مناسبة حقيقية للعطاء والبذل في خدمة المجتمع والوطن.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور