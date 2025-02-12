الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملته التضامنية الكبرى الخاصة برمضان

أطلق الهلال الأحمر الجزائري اليوم الأربعاء من البليدة. حملته التضامنية الكبرى الخاصة بشهر رمضان. بتوزيع أزيد من 400 طن من المساعدات الغذائية عبر مختلف الولايات.

وأشرفت على هذه العملية التي انطلقت من المخزن المركزي للهلال الأحمر الجزائري. الكائن بالبليدة رئيسة المنظمة ابتسام حملاوي. التي أكدت أنها تشمل توزيع أزيد من 400 طن من المواد الغذائية. و مساعدات متنوعة لفائدة مختلف ولايات الوطن.

ووأشارت إبتسام حملاوي، إلى أن هذه العملية التي تبقى متواصلة إلى نهاية الشهر الجاري. تهدف إلى دعم العائلات المستحقة عبر مختلف ولايات الوطن. كما تأتي لتعزيز قيم التضامن و التكافل الاجتماعي.

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