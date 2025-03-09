الهلال الأحمر الجزائري يعتزم مقاضاة عصائر رويبة

أصدر الهلال الأحمر الجزائري اليوم الأحد بيانا هاما حول ظهور شارة الهيئة على علب منتجات شركة رويبة.

وأوصحت الهلال الاحمر الجزائري في بيان له أنه لم يتم الاتفاق مع شركة رويبة بشأن استخدام شارة الهيئة على منتجاتها.

وأكدت الهئية أنه لم يتم استلام أي مبلغ مالي من الشركة في هذا الشأن.

وكشفت المنظمة في البيان ذاته عن تقرب شخص من إدارة الهلال الأحمر الجزائري، واقترح تقديم مبلغ مالي مقابل وضع شارة الهلال على علب العصير، لكن تم رفض هذا العرض بشكل قاطع من قبل الهيئة.

كما أعلنت المنظمة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة شركة رويبة قضائياً لاستغلالها اسم الهلال الأحمر الجزائري لأغراض تجارية دون استشارتنا أوموافقتنا.