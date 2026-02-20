الهلال الأحمر الجزائري يفتتح أكبر مطعم لإفطار الصائمين بمحطة الخروبة

افتتح الهلال الأحمر الجزائر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية. في أولى أيام شهر رمضان، أكبر مطعم لإفطار الصائمين. وعابري السبيل على المستوى الوطني، وذلك على مستوى محطة الخروبة، في مبادرة تضامنية تهدف إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل.

وسيساهم هذا المطعم في تقديم وجبات إفطار لأزيد من 1200 صائم يوميًا. في أجواء عائلية وتنظيم محكم، حيث يشرف على تأطيره أكثر من 100 متطوع. من الهلال الأحمر الجزائري، يعملون على ضمان استقبال المستفيدين وتقديم الخدمات في أفضل الظروف.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التقاليد التضامنية التي يحرص الهلال الأحمر الجزائري. على إحيائها سنويًا، إلى جانب فتح نقاط توزيع وموائد إفطار عبر عدد من المرافق الحيوية، لاسيما بالمطارات الدولية على غرار مطار هواري بومدين الدولي. ومطار أحمد بن بلة الدولي، إضافة إلى مطار محمد بوضياف الدولي، بما يسمح بتقديم وجبات جاهزة للمسافرين وعابري السبيل.

وأشار الهلال الأحمر الجزائري إلى أن عدد مطاعم. الإفطار المفتوحة هذه السنة عبر مختلف ولايات الوطن فاق 440 مطعمًا، ستواصل تقديم خدماتها طيلة. أيام الشهر الكريم. في إطار برنامج تضامني واسع يعكس روح التآزر والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال رمضان.