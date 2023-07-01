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أخبار الجزائر

الهلال الأحمر الجزائري يفتح أبواب التسجيلات للمتطوعين

بقلم ع.ع
الهلال الأحمر الجزائري يفتح أبواب التسجيلات للمتطوعين
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أعلن الهلال الأحمر الجزائري، عن فتح أبواب التسجيلات للمتطوعين في صفوفه بولاية جيجل.

وأوضحت الجمعية الإنسانية التطوعية -الهلال الأحمرالجزائري- أنها فتحت أبواب التسجيلات لصالح الراغبين في التطوع في صفوفه عبر مختلف مقرات اللجان المحلية أو المقر الولائي للجنة الولائية بجيجل.

وعلى الراغبين في التطوع التسجيل الأولي عبر الرابط التالي:

التسجيل من هنا

كما أشارت أن اللجان المحلية المنتشرة ببلديات الولاية سيكون لها اتصال بالمتطوعين المسجلين لإكمال اجراءات القبول.

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رابط دائم : https://nhar.tv/Owi4X
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