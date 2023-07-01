الهلال الأحمر الجزائري يفتح أبواب التسجيلات للمتطوعين

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، عن فتح أبواب التسجيلات للمتطوعين في صفوفه بولاية جيجل.

وأوضحت الجمعية الإنسانية التطوعية -الهلال الأحمرالجزائري- أنها فتحت أبواب التسجيلات لصالح الراغبين في التطوع في صفوفه عبر مختلف مقرات اللجان المحلية أو المقر الولائي للجنة الولائية بجيجل.

وعلى الراغبين في التطوع التسجيل الأولي عبر الرابط التالي:

التسجيل من هنا

كما أشارت أن اللجان المحلية المنتشرة ببلديات الولاية سيكون لها اتصال بالمتطوعين المسجلين لإكمال اجراءات القبول.