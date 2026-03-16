الهلال الأحمر الجزائري ينظم حفل ختان جماعي للأطفال

نظم الهلال الأحمر الجزائري أمس الأحد حفل ختان جماعي لفائدة الأطفال بفندق ليجاسي بن عكنون بـ الجزائر العاصمة.

وجرى الحفل في أجواء احتفالية مميزة صنعت البسمة على وجوه الأطفال وعائلاتهم.

الحفل أشرف عليه كل من الأمين العام للهلال الأحمر الجزائري حديد نبيل، إلى جانب المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الحديد عرعار سليمان، مدير فندق ليجاسي.

وتجسد هذه المبادرة روح التضامن والعمل الاجتماعي التي يحرص الهلال الأحمر الجزائري على ترسيخها من خلال أنشطته الموجهة لفائدة الأطفال والعائلات.