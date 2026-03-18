الهلال الأحمر الجزائري يوزع وجبات إفطار على أكثر من 5000 صائم بالخروبة

واصل الهلال الأحمر الجزائري اليوم تجسيد معاني التكافل والتآزر خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال مبادرة تضامنية لفائدة المسافرين وعابري السبيل.

في هذا الإطار، تكفّل الهلال الأحمر بتقديم وجبات إفطار لأكثر من 5000 صائم على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة بالعاصمة، ضمن البرنامج الوطني الخاص بشهر رمضان.

وتأتي هذه المبادرة لتأكيد الحضور الميداني للهلال الأحمر الجزائري وحرص متطوعيه الدائم على خدمة المجتمع ومرافقة الصائمين أينما كانوا.