الهلال الأحمر الجزائري يوزع 100 حصة من المواد الغذائية بتيزي وزو

قامت بعثة من الهلال الأحمر الجزائري، أمس الخميس، لتقديم يد العون لمئة عائلة محتاجة محاصرة بالثلوج بأعالي ولاية تيزي وزو.

وتقدم بعثة الهلال رئيسته، سعيدة بن حبيلس، لمدينة تيزي وزو محملة بمساعدات للمعوزين القاطنين في القرى النائية في الولاية.

أين توجهت بن حبيلس والوفد المرافق لها إلى قرية بونعمان ببلدية زكري، على إرتفاع حوالي 1.000 متر، التي تعرف أمطار غزيرة.

وسمح تدخل الجيش، الذي كان يقوم بعملية رفع الثلوج في المنطقة بفتح الطريق أمام القافلة الإنسانية التي إستطاعت بلوغ قرية بونعمان.

و قد إستفادت 50 عائلة محتاجة من المواد الغذائية بقيمة 10.000 دج للواحدة وبوزن 70 كلغ للحصة المتضمنة مواد غذائية أساسية.

وأكدت المسؤولة الأولى على الهلال الأحمر، أن هذه الالتفاتة التضامنية لها قيمة أكبر عندما تأتي خلال الأوقات العصيبة ويحتاج إليها الناس أكثر.

وأضافت بن حبيلس أن الهلال الأحمر، قد إنتقل من قرية بونعمان إلى دائرة واسيف، حيث إستفادت 50 عائلة أخرى من هبات مماثلة.