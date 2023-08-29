الهلال الأحمر الجزائري يوزع 60 ألف محفظة على تلاميذ العائلات المعوزة

كشفت إبتسام حملاوي، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، عن توزيع 60 ألف محفظة قبل الدخول المدرسي 2023/2024، على تلاميذ العائلات المعوزة مشيرة إلى أن العملية ستبدأ ب 32 ألف محفظة إلى حين بلوغ الرقم المسطر.

وقالت المتحدثة في الندوة الصحفية المشتركة التي نظمتها مع شركة أريد، أن هذه العملية تدخل في إطار الإستراتيجية التي تبناها الهلال الأحمر الجزائري في مساعدة العائلات المعوزة،مشيرة أنها تركز على الولايات الجديدة وولايات أقصى الجنوب وهذا بمساعدة مختلف الهيئات الرسمية، على غرار وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع الوطني هذه الأخيرة التي تضمن للهلال السيارات والطائرات للوصول إلى أبعد نقطة في الجنوب.

وأضافت المتحدثة أن هذه العملية تتبعها عمليات مساعدة أخرى على غرار توزيع الملابس للتلاميذ وكذا تقديم الكتب،علما أن الهلال الأحمر قام خلال السنة الماضية باسترجاع الكتب المستعملة وتوزيعها على التلاميذ المعوزين.

وفي هذا الصدد قالت المتحدثة أن الهلال الاحمر يعمل مع المجالس الولائية والبلدية لمعرفة المستفيدين الحقيقيين من هذه المساعدات وعدم تقديم مساعدة لعائلة استفادت من مساعدة البلدية أوالولاية وهذا قصد تكافؤ الفرص.