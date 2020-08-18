الهلال الأحمر الجزائري يوقّع اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في البيئة لشراء معدات طبية

وقّع الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع مؤسسة متخصصة في البيئة لشراء معدات طبية من أجل إمداد ومساعدة المستشفيات بكل ما تحتاجه.

وكشفت سعيدة بن حبيلس بأن الاتفاقية تأتي في إطار توفير المعدات الطبية للمستشفيات للمساهمة في جهود الأطباء في الحدّ من انتشار وباء “كورونا”

وأوضحة بن حبيلس في هذا الإطار، بأن الهلال الأحمر الجزائري سلّم تجهيزات ضخمة لمستشفيات الوطن وسيبقى يقدّم ما يلزمها من معدّات طبية بصفة مستمرة ودائمة.

وأكدت بن حبيلس بأن الجزائر والهلال الأحمر الجزائري تلقى مساعدات كثيرة من عدة مؤسسات وتمّ توزيعها على حسب الاحتياجات، وسنبقى دائما في الميدان وفي عون المستشفيات.