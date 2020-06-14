الهلال الأحمر الجزائري يُطلق حملة للتبرع بالدم 

أطلق الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الأحد، حملة وطنية للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم والموافق لـ14 جوان.

وقام الهلال الأحمر منذ صبيحة اليوم الأحد، بوضع مراكز متنقلة تحت تصرف المواطنين للتبرع بالدم، خاصة في هذا الظرف.

وحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية، عن رئيسة الهلال، سعيدة بن حبيلس، تم وضع مركزين متنقلتين لجمع الدم واحد على مستوى البريد المركزي والآخر على مستوى ساحة أول ماي.

كما أطلقت الوكالة الوطنية للدم، الخميس الماضي، حملة وطنية تحسيسية للتشجيع على التبرع بالدم، في سياق متميز بالجائحة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

و تأسفت الوكالة، عبر بيان لها، لانخفاض المخزون الوطني من الدم بسبب عدول المواطنين على التبرع بالدم.

هذا وقد تم في السنة الماضية، جمع ما لا يقل عن 7642 كيس من الدم، بمناسبة إحياء هذا اليوم.

وتم جمع مجموع 643.586 كيس من الدم، طوال سنة 2019.