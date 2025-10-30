الهلال الأحمر الجزائري يُنظم قافلة طبية إلى برج باجي مختار

تنظم اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري قافلة طبية إلى برج باجي مختار من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر.

وأوضح الهلال الأحمر الجزائري، أن القافلة ستتكون من فريق الطبي للهلال الأحمر الجزائري لتقديم فحوصات في طب الجلد ،طب النساء و التوليد ،طب الاطفال ،الطب الداخلي طب الانف ،اذن ،حنجرة ،طب العظام ،طب الاوبئة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الهلال الأحمر الجزائري. الرامية إلى تقريب الصحة من المواطنين وتحسين التكفل الصحي في المناطق البعيدة.