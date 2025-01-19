الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تبرعات لدعم غزة
بقلم النهار أونلاين
أطلق الهلال الأحمر الجزائري حملة جمع التبرعات لدعم سكان غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة.
وحسب بين الهلال الأحمر، فإن إستقبال التبرعات سيكون بالمقرات الوطنية للهلال الأحمر الجزائري بشارع محمد الخامس، القبة، رويبة، الدار البيضاء) وعبر مكاتب اللجان الولائية المتواجدة في جميع ربوع الوطن .
ووضع الهلال الأحمر الجزائري، تحت تصرف الراغبين في المساعدة والإستفسار الأرقام التالية :
023351432
020102246
023778232
0560002961
0560001399
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