الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة تبرعات لدعم غزة

أطلق الهلال الأحمر الجزائري حملة جمع التبرعات لدعم سكان غزة الذين يواجهون ظروفا إنسانية صعبة.

وحسب بين الهلال الأحمر، فإن إستقبال التبرعات سيكون بالمقرات الوطنية للهلال الأحمر الجزائري بشارع محمد الخامس، القبة، رويبة، الدار البيضاء) وعبر مكاتب اللجان الولائية المتواجدة في جميع ربوع الوطن .

ووضع الهلال الأحمر الجزائري، تحت تصرف الراغبين في المساعدة والإستفسار الأرقام التالية :

023351432

020102246

023778232

0560002961

0560001399