الهلال الأحمر الفلسطيني: 74 شاحنة وقود وصلت لمعبر رفح لم يُسمح بإدخالها إلى غزة

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ 74 شاحنة وقود وصلت لمعبر رفح لم يُسمح بادخالها إلى غزة.

وقد دخلت قافلة مكونة من 20 شاحنة إلى قطاع غزة وهي رابع دفعة من المساعدات الموجهة لسكان القطاع المحاصرين.

وحذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، من أنها ستضطر إلى وقف عملياتها مساء الأربعاء. إذا لم يتم تسليم الوقود. ودعت للتنسيق من أجل إرسال المساعدات التي توافق احتياجات المرحلة الحالية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر أمني مصري قوله، إنّ عملية تسليم المساعدات التي تمت في وقت مبكر اليوم. جرت وفقا للآلية الجديدة المتبعة حاليا فى دخول المساعدات. وهي دخول الشاحنات إلى معبر العوجا التجاري وسط سيناء وعبورها لمعبر نيتسانا الإسرائيلي لفحصها وتفتيشها. ثم العودة إلى معبر رفح المصري ثم تسليمها إلى الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.

وذكر رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء خالد زايد أن الدفعة الجديدة تتضمن أدوية ومستلزمات طبية. وحليب أطفال والمياه المعدنية.

والاثنين، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني تسلمه من نظيره المصري ثالث دفعة من المساعدات الإنسانية لغزة. شملت 20 شاحنة، وقبل ذلك وصلت دفعتان من المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح. ضمت الأولى 20 شاحنة، في حين ضمت الثانية 14 شاحنة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق المساعدات التي دخلت إلى غزة. بأنها “قطرة في محيط من الاحتياجات”.

وحذّرت وكالة الأونروا من أن الوقود سينفد تماما من مخازنها مساء اليوم. مما سيضطرها إلى وقف العمليات وإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجونها في قطاع غزة.