الهلال الأحمر الليبي يثمن الهبة التضامنية للجزائر مع الشعب الليبي

أشاد مدير مكتب الهلال الأحمر الليبي بمنطقة غدامس الحدودية، عبد الرحمان أحمد حمان، بالهبة التضامنية للجزائر مع الشعب الليبي.

وثمن أحمد حمان، في تصريح لـ”واج”، الهبة التضامنية والجهود الجبارة التي تقوم بها الجزائر قيادة وشعبا تجاه الشعب الليبي، من أجل التخفيف من معاناته.

وجاء تصريح مدير مكتب الهلال الليبي، خلال إستلامه للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الجزائر للشعب الليبي، على مستوى المعبر الحدودي بالدبداب في إليزي.

وأرسل الهلال الأحمر الجزائري 100 طن من المواد الغذائية، والمياه معدنية وأدوية وأفرشة وبطانيات، إلى ليبيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ووصلت المساعدات أمس الثلاثاء، إلى مطار عين أمناس، وتم شحنها على أكثر من 20 شاحنة ذات مقصورة وهي موجهة لفائدة سكان منطقة غدامس الليبية.