الهلال الأحمر بمعسكر يقدم مساعدات لأكثر من 520 عائلة بمناطق الظل

أطلق مكتب الهلال الأحمر الجزائري بمعسكر، حملة تضامنية واسعة النطاق عبر تراب الولاية لاسيما بالمناطق الريفية والمناطق المعزولة.

وشمل نشاط الهيئة الإنسانية، تقديم مساعدات معتبرة لأكثر من 520 عائلة الأشد عوزا بمناطق الظل.

ومست المساعدات، سكان المناطق الجبلية بعين فراح بإقليم دائرة وادي الأبطال، وفرقوق وسجرارة بإقليم دائرة المحمدية.

وجاء كل ذلك بامكانيات بسيطة، تبقى غير كافية في ظل الأزمة الصحية، وأمام تعطل العمل الخيري للمحسنين واقتصاره على المناسبات الدينية، وتشتته بين الجمعيات الخيرية المحلية.

وقال رئيس مكتب الهيئة بن علي درير، أنه يتطلع أن تشمل الإعانات جميع الشرائح الهشة، على ان يتم ذلك بالتعاون مع أهالي المناطق النائية و مصالح الدرك الوطني.

ونوه علي درير، بتعاونها في هذا المجال، قائلا أن هذه المصالح الأمنية لها دراية بالعائلات الفقيرة كنتيجة لاحتكاكها بالمواطنين، وتواجدها الميداني في كل الظروف.

ودعا ذات المتحدث، إلى تنظيم العمل التطوعي في ظل الأزمة الراهنة.

كما شملت خرجات أسرة الهلال الأحمر الجزائري بمعسكر، تفقد الأسر المعوزة القاطنة بالأرياف والتي تزداد معاناتها مع هذه الأزمة.