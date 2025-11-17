إعــــلانات
أخبار الجزائر

الهلال الأحمر.. قافلة طبية نحو إليزي

بقلم عايدة.ع
الهلال الأحمر.. قافلة طبية نحو إليزي
  • 39
  • 0

أعلنت اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري، عن تنظيم  قافلة طبية نحو ولاية إليزي، لتقريب الخدمات الصحية و تقديم استشارات طبية.

وأوضحت اللجنة، أن القافلة الطبية ستنطلق يوم غد الثلاثاء 18 نوفمبر وتستمر إلى غاية إلى 22 نوفمبر 2025.

حيث ستشمل عدة تخصصات على غرار طب الأطفال، طب القلب، الطب الباطني، طب الأمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد، جراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/a52xq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer