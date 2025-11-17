الهلال الأحمر.. قافلة طبية نحو إليزي

أعلنت اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري، عن تنظيم قافلة طبية نحو ولاية إليزي، لتقريب الخدمات الصحية و تقديم استشارات طبية.

وأوضحت اللجنة، أن القافلة الطبية ستنطلق يوم غد الثلاثاء 18 نوفمبر وتستمر إلى غاية إلى 22 نوفمبر 2025.

حيث ستشمل عدة تخصصات على غرار طب الأطفال، طب القلب، الطب الباطني، طب الأمراض الجلدية، أمراض النساء والتوليد، جراحة العظام والأنف والأذن والحنجرة.

