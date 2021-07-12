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الوطني

الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية لفائدة 21 ألف عائلة عبر الوطن

بقلم نادية بن طاهر
الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية لفائدة 21 ألف عائلة عبر الوطن
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أشرفت سعيدة بن حبيلس رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم الإثنين، على إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة 21 ألف عائلة في 58 ولاية. وتأتي هذه العملية، في إطار دعم مجهودات الدولة، لمحاربة إنتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، فإن هذه العملية التضامنية، تمت بالشراكة مع الإتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر والوكالة الأمريكية للتنمية.

وستستفيد هذه العائلات، من طرود تعقيم و تطهير لمحاربة فيروس كورونا والتي تدخل في إطار حملة “الباب للباب” التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري للتوعية ومحاربة فيروس كورونا.

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