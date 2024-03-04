الهلال الأحمر يرسل قافلة تضامنية للعائلات المتضررة بجيجل

قام الهلال الأحمر الجزائري بإرسال قافلة تضامنية موجهة الى العائلات المتضررة جراء التقلبات الجوية الأخيرة بولاية جيجل.

وحسبما أفاد به الهلال الأحمر الجزائري، فإن القافلة التضامنية إنطلقت يوم السبت إشراف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي. وتتكون من 1300 وحدة من الأفرشة والأغطية. بالإضافة كذلك إلى 1000 طرد غذائي.

وقد تسلمت هذه المساعدات مديرية الشؤون الإجتماعية للولاية، على أن يتم توزيعها للعائلات المتضررة.