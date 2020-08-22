الهلال الأحمر يستنكر استعمال شعاره بطريقة غير شرعية

استنكر الهلال الأحمر الجزائري، اليوم السبت، استعمال شعاره الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي بطريقة غير شرعية مع تعمّد الإساءة له ولمتطوعيه.

وأكد الهلال الأحمر الجزائري في بيان على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، بأنه لاحظ استعمال شعاره الرسمي المحمي قانونا في صفحات التواصل الإجتماعي بطريقة غير شرعية.

بالإضافة إلى تعمّد أصحاب هذه الصفحات الإساءة لمؤسسة الهلال الأحمر ومتطوعيه الذين يقومون بمجهودات جبّارة في العمل التطوعي والخدمة الإنسانية، أو نشر أخبار مغلوطة والإساءة لمؤسسات الدولة ورموزها .

وأكد الهلال الأحمر الجزائري بأنه يتبرّأ من هذه الصفحات، ويحتفظ بحقه في المتابعة القضائية لكل شخص يقوم بمثل هذه النشاطات الهادفة للإساءة لسمعته وسمعة متطوعيه .