الهلال الأحمر يوزع 50 طنا من المواد الغذائية والطبية على عدة ولايات

وزع الهلال الأحمر الجزائري، أزيد من 50 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأفرشة لفائدة سكان ولايات الجنوب الغربي للوطن.

وجاء هذا، في إطار حملة “شتاء دافئ” التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري، حسب بيان لذات الهيئة.

وتم إرسال قوافل تضامنية محملة بما يفوق 50 طنا من المواد الغذائية والأفرشة والمستلزمات الطبية كمرحلة أولى نحو ولايات أدرار، تيميمون، والبيض، النعامة وبني عباس.

هذا وأشرف على إطلاق هذه القوافل التضامنية رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي.

وتأتي هذه الحملة التضامنية، “تنفيذا للبرنامج الإنساني الرامي الى دعم الأشخاص والعائلات المحتاجة والمعوزة بمختلف مناطق الوطن”.