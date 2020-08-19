الهلال الأحمر يُخصص 100 طن من المساعدات لـ4 ألاف عائلة بمناطق الظل

خصص الهلال الأحمر الجزائري، 100 طن من المساعدات الغذائية، لتوزيعها على 4 آلاف عائلة بمناطق الظل موزعة على 15 ولاية.

وحسب ما نقله موقع الإذاعة الجزائرية، عن رئيسة الهلال سعيدة بن حبيليس، غداة انطلاق القافلة التضامنية، فإن الهلال الأحمر ارتأى ان يحتفل مع الجزائريين بهذه المناسبة.

وأضافت بن حبيليس، أن القافلة تضم 100 طن من المساعدات الغذائية الموزعة على 15 ولاية من ولايات الوطن بما يغطي 4 آلاف عائلة.

وحول تزامن القافلة مع اليوم العالمي للمساعدات الانسانية نفت بن حبيليس ان تكون هذه المبادرة ضمن جهود دولية، مؤكدة أنها تندرج ضمن النشاط الدائم للهلال الأحمر.