الهلال الأحمر يُنظم يوما تحسيسيا حول تسمّم الحمل بمنتزه الصابلات

تنظم اليوم السبت، اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري، بالشراكة مع مصلحة أمراض الكلى بمركز زراعة الكلى والأنسجة بالبليدة يوماً تحسيسياً وتوعوياً مفتوحاً حول تسمم الحمل.

ويأتي تنظيم هذا اليوم التحسيسي في إطار تعزيز الوعي الصحي لدى النساء والحوامل. ومن تنظم اللجنة الطبية للهلال الأحمر الجزائري. بالشراكة مع مصلحة أمراض الكلى بمركز زراعة الكلى والأنسجة بالبليدة بإشراف من الدكتورة زيتوني سامية، اليوم السبت ابتداءً من الساعة 15:00 زوالاً، بمنتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الجزائري.

حيث يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة التوعوية، من بينها شروحات طبية مبسطة حول تسمم الحمل وطرق الوقاية منه، إلى جانب فضاء للإرشاد والمتابعة الطبية والنفسية، وكذا نقاش مفتوح مع الطبيبة والمختصين للإجابة على مختلف التساؤلات .

كما أشار الهلال الأحمر الجزائري، أن الدعوة مفتوحة للجميع تحت شعار “معا من أجل صحة الأمهات و أجيال المستقبل

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