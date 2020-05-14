الهلال الأحمر يُوزع 2215 طرد غذائي على العائلات المعوزة بميلة

وزع فرع الهلال الأحمر الجزائري لولاية ميلة، 2215 طرد غذائي على العائلات المعوزة عبر مختلف مناطق الظل بالولاية.

وحسب ما علم يوم الخميس من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائر، ميمون بن عبد الرحمان، لدى وكالة الأنباء، تم إطلاق القافلة التضامنية صباح اليوم من أمام مقر فرع الولاية.

وتستهدف القافلة، 100 عائلة معوزة قاطنة بنقاط الظل عبر 10 بلديات بالولاية.

وقد تمثلت المساعدات الغذائية التي تنوعت مصادرها، بين إعانات مقدمة من المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري، وأخرى ساهم بها محسنون في مواد واسعة الاستهلاك.

ومن هذه المواد الغذائية، البقول الجافة والعجائن والزيت والحليب، إضافة إلى مادتي السميد والفرينة.

هذه الأخيرة التي تم توزيع أزيد من 420 قنطار منها، كلها متأتية عن عمليات الحجز التي قامت بها مصالح التجارة والأمن في إطار نشاط مكافحة المضاربة.

كما تم توزيع 8800 كمامة منها المقدمة من طرف المكتب الوطني للهلال الأحمر الجزائري ومنها ما تم إنجازه على مستوى ورشة تابعة لفرع ولاية ميلة.

و قد استفاد من هذه العملية قطاع الصحة بالولاية، وكذا المصالح الأمنية وإدارة السجون والجمعيات.