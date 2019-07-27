الهلال الاحمر الجزائري يرسل 13 طن من المساعدات لسكان تينزاواتين

قام الهلال الاحمر الجزائري اليوم السبت بإرسال ثلاثة عشر طنا من المساعدات الانسانية ة الى منطقة تينزاواتين في تمنراست.

واستفادت 128 عائلة جزائرية معوزة من مواد غذائية بالبلديات التابعة لهذه الدائرة الحدودية مع مالي الواقعة على بعد 550 كلم جنوب-غرب تمنراست.

وعلاوة على المواد الغذائية فان هذه المساعدات التي تم نقلها على متن طائرة عسكرية قادمة من مطار بوفاريك بالبليدة تحتوي كذلك على مياه معدنية و اغطية و اواني للمطبخ والتي تسمح للعائلات المستفيدة من مواجهة افضل للمتطلبات الاساسية للحياة اليومية.

وتتوزع العائلات على 5 تجمعات سكانية تقع بدائرة تينزاواتين، بالاضافة الى كل من بلديات تاوندرت و ايشاليان والافاغ و ايناتنكارر و اينيغاسن.

في حين ان نقل المساعدات سيمتد الى يوم غدا الاحد على مسافات تتراوح بين 40 كلم بالنسبة للمنطقة الاقرب و120 كلم للأكثر بعدا بتينزاواتين.

كما تشمل هذه العملية الانسانية التي بادر بها ممثلون عن الهلال الاحمر الجزائري و وزارة الداخلية و كذا مسؤولين محليين بولاية تمنراست ودائرة و بلدية تينزاواتين، عائلات من البدو الرحل.