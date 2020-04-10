الهلال الاحمر الجزائري يقدم 200 ألف كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات

قامت منظمة الهلال الأحمر الجزائري بتسليم 200 ألف كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات لمكافحة والحد من إنتشار فيروس كورونا.

وحسب بيان ذات الهيئة فإن هذه المبادرة تدخل في إطار المساهمة في جهود الحكومة لمكافحة انتشار كوفيد-19.

وأوضح بيان الهلال الاحمر الجزائري مايلي:

“في إطار مساهمته في جهود الحكومة لمكافحة انتشار كوفيد-19، سلم الهلال الأحمر الجزائري, بصفته جهة مساعدة للسلطات العمومية، حصة أخرى تتكون من 200.000 كمامة للصيدلية المركزية للمستشفيات بتاريخ 10 افريل 2020”.

والجدير بالذكر فإن ذات الهيئة قامت بعدة مبادرات ولفتات رمزية لصالح الأشخاص الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء

كما سلمت ذات الهيئة لعمال كل من مستشفى القطار وبوفاريك منتوجات الحليب ومشتقاته.

وقدم الهلال الأحمر الجزائري 15.000 كمامة للدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك.