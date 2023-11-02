الهلال الاحمر الفلسطيني يشكر الجزائر حكومة وشعبا 

قدّم الهلال الاحمر الفلسطيني اليوم خالص شكره وعرفانه وإمتنانه للجزائر رئيسا، حكومة وشعبا على وقوفها الدائم مع فلسطين، خاصة. وذلك من خلال إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى قطاع غزة الذي يتعرض إلى عدوان صهيوني منذ 7 أكتوبر الماضي.

وفي تصريح خص به مسؤول الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس وكالة الأنباء الجزائرية، قال أن “الجزائر كانت دائما معنا في ما نتعرض له من محن، وآخر قراراتها إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية، دخلت اليوم الخميس إلى قطاع غزة”.

وتابع ذات المسؤول “الجزائر تدعم وتتضامن مع فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، في كل ما يتعرض له من عدوان غاشم عبر تقديم المساعدات ومد يد العون إلى الشعب الفلسطيني في مثل هذه الظروف الصعبة”.

كما جدد رائد النمس الشكر والعرفان للجرائر قائلا: “نحن في الهلال الأحمر نتقدم بالشكر والامتنان للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم إلى جانب فلسطين، وتضامنها المطلق معنا”.

وكان رئيس الجمهورية قد امر بفتح جسر جوي لإرسال المساعدات إنسانية هامة واستعجالية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.