الهلال السعودي العرض الأغلى في التاريخ للتعاقد مع مبابي
كشفت تقارير إعلامية عالمية، اليوم الإثنين، عن تقديم الهلال السعودي عرض ضخم للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.
وحسبما كشفه خبير سوق الإنتقالات، فابريزيرو رومانو، فإن الهلال قدم عرضا رسميا لنادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع كيليان مبابي.
وأضاف المصدر، أن الهلال السعودي قدم عرضا قياسيا لنادي البياسجي، قدره 300 مليون أورو، ولكن لم تجرى أي محادثات مع مبابي.
كما ختم فابريزيو رومانو تغريدته، أن إدارة البياسجي لاتزال مقتنعة أن مبابي إتفق مع ريال مدريد على شروطه الشخصية للإنتقال للملكي، بعد نهاية عقده.
وحسب ماكشفته شبكة “سكاي سبورت”، فإن خمس أندية تتصارع للظفر بخدمات مبابي، وستحمل الأيام القليلة المقبلة مستجدات جديدة بشأن مستقبل اللاعب.
يجدر الإشارة، يعيش اللاعب مبابي فترة متوترة مع إدارة فريقه، بسبب رفضه تجديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، الذي سينتهي صيف 2024.
More than five clubs have contacted PSG this weekend about signing Kylian Mbappé 👀pic.twitter.com/BkmJnYVVkH
— Sky Sports Football (@SkyFootball) July 24, 2023
EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦
Understand it’s worth €300m — record fee.
No talks on player side.
⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2023