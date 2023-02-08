الهلال السعودي يتأهل لنهائي مونديال الأندية ويدخل التاريخ من أوسع الأبواب

حقق الهلال السعودي. أمس الثلاثاء. تأهلا تاريخيا لنهائي كأس العالم للأندية.بعد فوزه ضد فلامينغو البرازيلي. برسم نصف نهائي المنافسة.

في المباراة التي لُعبت على ملعب “طنجة”، ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية إنتهت بفوز الهلال السعودي ضد فلامينجو البرازيلي 3.2.

وبهذا الإنجاز، دخل الهلال السعودي التاريخ من أوسع الأبواب، وأصبح ثالث نادي عربي، يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية، بعد كل من العين الإماراتي والرجاء البيضاوي المغربي.

وسيواجه الهلال السعودي، في نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من لقاء، الهلال المصري ضد ريال مدريد في النصف النهائي.

والذي سيُلعب عشية اليوم الأربعاء، بملعب مولاي عبد الله بالمغرب، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.