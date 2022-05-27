الهلال السعودي يتقدم بعرض رسمي لاستقدام سليماني

كشفت تقارير صحفية سعودية، أمس الخميس، عن تقديم نادي الهلال عرضا رسميا لضم الدولي الجزائري. ولاعب نادي سبورتينغ لشبونة، إسلام سليماني.

وكشف موقع “الوئام السعودي”، حسب بعض مصادره من داخل نادي الهلال، عن التقدم بعرض رسمي لضم إسلام سليماني.

كما أضاف ذات المصدر، أن إدارة الهلال تتمسك بضم اللاعب الجزائري الذي يرغب في الرحيل عن ناديه سبورتينغ.

يذكر أن، نادي الهلال السعودي يبحث عن مهاجم صريح ليعوض رحيل لاعبه السابق الفرنسي غوميز، وترى إدارة الهلال أن سليماني أحسن خليفة له.