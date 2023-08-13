الهلال السعودي يحسم صفقة نيمار 

فجّر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، قنبلة من العيار الثقيل تتمثل في حسم الهلال السعودي لصفقة النجم البرازيلي نيمار.

وقال فابريزيو رومانو، اليوم الأحد، أن نيمار منح موافقته الرسمية للمسؤولين عن نادي الهلال السعودي بحمل قميص النادي إلى غاية 2026.

كما أكد نفس المصدر، أن الهلال السعودي، يعمل على حسم صفقة فيراتي وصفقة ميتروفيتش بعد حسم صفقة النجم البرازيلي.

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